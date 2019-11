Langläuferin Nadine Fähndrich ist plötzlich Hauptdarstellerin

Aufgrund der Resultate in der starken WM-Saison ist aber Fähndrich zweifellos die erste Schweizer Hoffnungsträgerin geworden. Sechs Top-Ten-Plätze erreichte sie 2018/19 im Weltcup, einmal schaffte sie es im italienischen Cogne sogar über 10 km klassisch auf den zweiten Platz. An der WM scheiterte Fähndrich im Sprint nur knapp im Halbfinal und erreichte über 10 km klassisch den starken fünften Rang.

Erst im August bei Rollski-Wettkämpfen stellte sie schliesslich fest, «dass ich den Kampf Frau gegen Frau immer noch sehr mag». Heute Freitag wird in Ruka der Sprint im klassischen Stil stattfinden. Morgen Samstag steht dann ein Rennen über 15 beziehungsweise 10 km klassisch auf dem Programm, am Sonntag schliesslich die Verfolgung über 15 beziehungsweise 10 km im freien Stil.

Nachdem sie am Ende des Winters ohne Topresultat dastand und sich zudem ausgebrannt fühlte, zog die 32-Jährige einen Rücktritt in Betracht. «Ich stellte damals die Langlaufski in die Ecke und war während zwei Monaten einfach nur müde», erzählte sie. Die gebürtige Niederländerin, die mit fünf Jahren mit ihren Eltern nach Davos kam, wusste lange nicht, ob sie ihre Karriere fortsetzen soll.

«Sie hat klare Vorstellungen, trainiert extrem fokussiert und hat sich im Sommer weiter hervorragend entwickelt», sagt er. Er bedauert aber, dass die Schweizer Staffel durch von Siebenthals Abgang stark geschwächt wurde.

Wird Fähndrich zur Distanzläuferin?

Fähndrichs Paradedisziplin wird der Sprint bleiben, wo sie vor allem in den Qualifikationen vor den Ausscheidungsrennen immer wieder ganz nach vorne lief. Hier sieht sie bei sich in diesem Winter das Potenzial für Podestplätze. Vielleicht ja in der Schweiz, wo zwei Sprintrennen stattfinden werden: Mitte Dezember in Davos und am 29. Dezember anlässlich der Tour de Ski in der Lenzerheide.

Ein gutes Zeichen ist, dass sie das FIS-Sprint-Rennen im schwedischen Gällivare vom vergangenen Wochenende gewinnen konnte – auch wenn ihr ein Massensturz vor ihr laufender Athletinnen in die Karten spielte.

Nach den Erfolgen über 10 Kilometer im vergangenen Winter will sich die Athletin aus Eigenthal nun aber auch an längere Distanzrennen heranwagen. «Ich absolvierte im Sommer mit dem Team generell längere Einheiten.» Das 30-km-Rennen in Oslo im März ist, in der Zwischensaison ohne Grossanlass, eines der grossen Ziele von Fähndrich.

Langfristiges Ziel aber bleibt Peking 2022. Auf das Höhentraining in der Sierra Nevada im Sommer habe sie gut reagiert – was ihr auf die Olympiarennen in zwei Jahren, die ebenfalls in der Höhe stattfinden, ein gutes Gefühl gebe. Nun aber gilt die Gegenwart – und da gibt sich Fähndrich ebenfalls zuversichtlich. «Ich denke, die Resultate der letzten Saison bestätigen zu können.» – «Mindestens», scheint sie anfügen zu wollen. Aber: alles zu seiner Zeit.