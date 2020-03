Langer Knatsch endet: Roger Federer erobert seine Initialen zurück

Ob auf oder neben dem Platz: Roger Federer überlässt nichts dem Zufall. Jeder Schritt ist minutiös geplant, jede Massnahme abgestimmt. Am 20. Februar informierte der Baselbieter, dass er sich einem arthroskopischen Eingriff am rechten Knie unterzogen hat und mehrere Monate ausfällt. Das ist die sportliche Seite. Fast unbemerkt stellte er auch neben dem Platz die Weichen für die Zukunft. Nach fast zweijährigem Ringen um das RF-Logo wurden die Rechte am gleichen Tag, am 20. Februar, von seinem ehemaligen Sponsor Nike auf Federers Tenro AG übertragen, vertreten durch die Basler Anwaltskanzlei Wenger & Plattner. Das beweist ein Blick ins Schweizer Markenregister. Das emblematische «RF»-Logo hatte Federer bereits beim Match in Africa in Kapstadt Anfang Februar verwendet. Für ihn und seine Anhänger ist es eine Herzensangelegenheit.

Federer stand während seiner gesamten Karriere und bis im März 2018 beim amerikanischen Sportartikelhersteller Nike unter Vertrag. Der letzte 10-Jahresvertrag brachte ihm 130 Millionen Dollar ein. Doch Federer und Nike konnten sich nicht über eine Verlängerung des Vertrags einigen. Der japanische Kleiderhersteller Uniqlo nutzte die Gunst der Stunde und nahm Federer für kolportierte zehn Jahre und mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Dollar unter Vertrag. Das RF-Logo aber blieb weiter bei Nike, Federer hoffte auf eine gütliche Einigung, sagte im Sommer 2018: «Das Logo ist etwas sehr Persönliches für mich. Früher oder später wird es zu mir zurückkommen.» Der Wunsch ging nicht in Erfüllung. Nike hatte erst im April des gleichen Jahres die Markenrechte bis 2020 verlängert.