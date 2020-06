Kritik und Zweifel sind treue Wegbegleiter von Marcel Koller: Wie macht er das nur?

Was passiert mit Marcel Koller? Ist er auch in der nächsten Saison noch Trainer des FC Basel? Schon in zwölf Tagen läuft sein Vertrag mit Rotblau aus. Weil seine Mannschaft aber noch auf drei Hochzeiten tanzt – in der Meisterschaft, im Cup und in der Europa League – , ist anzunehmen, dass sein Kontrakt um zwei Monate verlängert wird. Was danach geschieht, ist offen. Zwar verlängert sich der Vertrag um ein Jahr, falls er mit dem FCB Meister wird, doch auch in diesem Fall ist eine Trennung möglich. Der mit einem Defizit von gegen 20 Millionen Franken finanziell ins Strudeln geratene Klub kann sich einen Trainer mit einem geschätzten Salär von 1,5 Millionen Franken kaum mehr leisten. Lässt er sich denn eigentlich nie provozieren? Schon im letzten Sommer ist unklar gewesen, wie es mit Koller weitergeht. Doch der Zürcher hat sich nie vom unwürdigen Basler Machtspiel provozieren lassen und weitergearbeitet, als wäre nichts gewesen. Platzt ihm denn nie der Kragen? Lässt er alles mit sich machen?

Ich habe gelernt, dass es nichts nützt, wenn ich ausflippe

, sagt Koller. «Ich habe schon in jungen Jahren Bücher zu Themen wie Gelassenheit und Menschenführung gelesen und in diesem Bereich an mir gearbeitet. Inzwischen sind auch das Alter und die Erfahrung dazugekommen.» Als Koller 1997 nach über 17 Jahren und 480 Pflichtspielen für GC sowie als langjähriger Nationalspieler beim FC Wil Cheftrainer wird, staunt Spieler Patrick Winkler nicht schlecht: Der Star aus Zürich ist sich für nichts zu schade und packt überall mit an. Ob als Fahrer oder in der Waschküche. Auch später beim FC St.Gallen weiss Winkler die akribische Arbeit Kollers zu schätzen. Doch dem heutigen Trainer des FC Gossau imponiert vor allem die menschliche Art der Teamführung. Diese sei 2000 die Basis für den sensationellen Meistertitel gewesen, ist er überzeugt. Ab 2002 arbeitet Koller als Trainer bei GC und hat Mathias Walther als Sportchef an seiner Seite. Gemeinsam werden sie Meister, und gemeinsam endet wenig später ihre Zeit bei den Zürchern. Walther erinnert sich, wie Koller mit dem schmählichen Abgang umgegangen ist: «Wie ein Monsieur!» Es habe zwar in ihm gebrodelt, aber er sei über der Sache gestanden. Nur einen Monat später wird Koller vom abstiegsgefährdeten Bundesligisten 1. FC Köln und dessen Manager Andreas Rettig verpflichtet.

Marcel war fachlich und menschlich top und konnte am wenigsten dafür, dass wir abstiegen