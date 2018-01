2004 zum Beispiel, als er bei den Olympischen Spielen in Athen den Gold-Traum von Roger Federer beendete. Auch bei Grand-Slam-Turnieren scheiterte der Schweizer schon zwei Mal an Berdych: 2010 in Wimbledon und 2012 bei den US Open jeweils in den Halbfinals.

Gleichwohl geht Federer als Favorit in die Partie, hat er doch 19 der 25 Duelle gewonnen, davon die letzten 8. Die letzte Niederlage liegt schon fünf Jahre zurück.

Im letzten Jahr hatte Federer in Melbourne in der dritten Runde gegen den Tschechen nach einer beeindruckenden Leistung klar in drei Sätzen gewonnen und sich und der Welt bewiesen, dass er nach seiner halbjährigen Verletzungspause zurück ist. An die Details der Begegnung mag sich Federer zwar nicht mehr erinnern. «Aber ich habe befreit aufgespielt. Es war egal, ob ich in der dritten Runde, im Achtel- oder im Viertelfinal gescheitert wäre, wichtig war nur, dass ich verletzungsfrei bleibe.»