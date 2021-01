(frh) Es hatte sich angedeutet nach dem ersten Lauf, dass es dieses Mal nichts werden würde mit einem Schweizer auf dem Podestplatz. Ramon Zenhäusern, der die Erwartungen an ihn selbst nach seinem Sieg in Alta Badia hochgeschraubt hatte, schliesst den dritten Slalom in dieser Saison auf Rang neun ab. Daniel Yule, der andere grosse Slalomspezialist aus dem Schweizer Team, wird Zehnter. Sandro Simonet holt sich als 21. seine ersten Weltcup-Punkte, Tanguy Nef fährt mit zu viel Risiko, fädelt ein und fällt aus der Wertung.

Der Sieger am Bärenberg vor den Toren Zagrebs heisst überraschend Linus Strasser. Der 28-jährige Deutsche darf sich König nennen. Und nicht Clément Noël, der Slalom-Dominator aus den vergangenen Jahren, der sich im Vorjahr die Krone aufgesetzt hatte. Zweiter wird der Österreicher Manuel Feller, vor seinem Teamkollegen Marco Schwarz.

Die Steigerung kam, aber es reichte nicht aus

Die Schweizer indes, sie bekundeten Mühe mit den schwierigen Bedingungen. Es war warm, zuerst regnerisch, die Piste buckelig und der Schnee dermassen sulzig, dass der Steilhang nach ein paar Fahrern ramponiert aussah. Yule schloss den ersten Lauf als Zwölfter ab, Ramon Zenhäusern positionierte sich auf Platz 14. Die Steigerung kam im zweiten Durchgang, aber es war zu wenig.

Meillard schied bereits im ersten Lauf aus, ebenso wie Marc Rochat und Luca Aerni.