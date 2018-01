2022 werden sie bei den übernächsten Winterspielen in Peking wieder dabei sein. Zum ersten und für lange Zeit einzigen Mal seit 1952 reisen die Schweizer mit berechtigten Medaillen-Hoffnungen zu einem olympischen Turnier. Es ist für alle eine «Jahrhundert-Chance» auf ewigen Hockey-Ruhm. 1952 reichte es zum 5. Platz. Das wäre 2018 eine ähnlich leise Enttäuschung wie 1952. Damals gehörten die Schweizer als WM-Dritter zu den Turnier-Favoriten.

Um herauszufinden, wer zum olympischen Helden taugt und wer nicht, durfte die Nationalmannschaft soeben erstmals seit 1979 wieder beim Spengler Cup üben. Und am Ende gab es die perfekte Generalprobe. Die Schweizer werden beim olympischen Turnier am 15. Februar im ersten Spiel gegen Kanada antreten. Beim Spengler Cup haben sie ihre letzte Partie im Final ebenfalls gegen Kanada gespielt.

Fischer wurde ausgecoacht

Beide Mannschaften werden am 15. Februar auf dem Papier ungefähr gleich stark sein wie über die Festtage in Davos. Die Schweiz hat gegen Kanada 0:3 verloren. Die ernüchternde Rückkehr in die Wirklichkeit des internationalen Hockeys nach den offensiven Festspielen beim 8:3-Halbfinal-Sieg gegen Davos.