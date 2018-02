Wachgerüttelt wurde das Team von den eigenen Anhängern trotzdem. Vor dem sonntäglichen Morgentraining versammelten sich über 100 FCB-Fans vor dem Fanshop und zogen dann singend mit Fahnen, Schals und Transparenten in Richtung Trainingsplatz. «Finger us em Arsch» stand auf einem gross geschrieben – die Botschaft war klar. Die Mannschaft stellte sich vor die Fans und bedankte sich mit einem kurzen Applaus für den symbolischen Kick in den Allerwertesten.

Raphael Wickys Aufgabe wird dennoch nicht einfacher. Nach den Wechseln in der Winterpause muss er sein Team wieder zu einer Einheit formen. Vor allem die als Hoffnungsträger verpflichteten Fabian Frei und Valentin Stocker wussten bislang nicht zu überzeugen. Letzterer hat jedoch gute Erinnerungen an YB: In der Finalissima 2010 schoss er das wegweisende Tor zum 1:0 für den FCB.

4. Entscheidet der Cup auch die Meisterschaft?

In diesem Cup-Halbfinal zwischen YB und Basel geht es um viel mehr als nur um den Einzug in den Cupfinal, um das Wahren der ersten Titelchance. Dieser Cup-Halbfinal ist auch ein Schlüsselspiel im Meisterrennen (hier unsere Analyse). Wer heute Abend gewinnt, raubt dem Gegner nämlich nicht nur die erste Titelchance, sondern erspielt sich auch einen psychologischen Vorteil für die Meisterschaft.

Mit einem Sieg würde bei YB der Glaube in die eigene Stärke noch einmal einen Schub erhalten und die Geister der Vergangenheit fürs Erste wieder verscheuchen. Gewinnt Basel, wäre die erste Titelchance für YB futsch. Ob der bislang so souveräne Super-League-Leader das so einfach wegstecken und weiter durchmaschieren könnte, ist mehr als fraglich.

Es geht also um viel. Favorit in diesem so wichtigen Cup-Halbfinal möchte deshalb niemand sein. «Basel hat sich am Wochenende schonen können», gibt YB-Trainer Adi Hütter zu bedenken. «YB ist voll eingespielt und natürlich ist der Kunstrasen ein Vorteil für sie, denn sie trainieren ja auch jeden Tag darauf», sagt FCB-Motor Taulant Xhaka. Spätestens nach 120 Minuten gibt's aber keine Ausreden mehr.