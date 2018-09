Es ist in den vergangenen Monaten viel über das Wunder von Bern berichtet worden. Über die wundersame Wandlung des BSC Young Boys vom Loser- zum Winner-Klub. Der trotz seines tollen neuen Stadions während 13 Jahren nichts auf die Reihe gekriegt hatte und wahlweise bemitleidet oder mit Häme übergossen wurde. Und jetzt plötzlich für seine Siegermentalität bewundert wird.

Vor zwei Jahren noch selber in der tiefen Krise, hat der BSC Young Boys die Baisse des FC Basel entschlossen ausgenützt und sich unter der Regie des viel gelobten Sportchefs Christoph Spycher auf dem (Kunst-)Rasen zur Nummer 1 aufgeschwungen.

In wirtschaftlicher Hinsicht ist der FCB zwar noch führend, doch mit den 30 Millionen Bruttoeinnahmen aus der Champions League sind die Berner gerade dabei, sich den Baslern anzunähern. Zumal die Chancen von YB, mit Transfers schon bald viel Geld zu verdienen, ungleich grösser sind. Für Gelbschwarz gilt: auf zu neuen Ufern.

Gute Werbung für den Schweizer Fussball

Dennoch verfallen die Verantwortlichen nicht in Euphorie, leben eine wohltuende Demut vor und betonen ihren Weg als Ziel. 23 Jahre, nachdem sich GC als erster Schweizer Klub für die Champions League qualifiziert hatte, sind die Young Boys nach dem FCB, Thun und dem FCZ der fünfte Verein unseres Landes, der in der Königsklasse mitmischt. Er macht damit unbezahlbare Werbung für die Stadt Bern und, so ist zu hoffen, zumindest eine gute für den Schweizer Fussball. Dieser hat sich, mit Ausnahme des FCB, zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert und droht in der Fünfjahresrangliste der Uefa weiter an Boden zu verlieren.

Auf den ersten Blick scheint es für YB schwierig bis unmöglich, in dieser Beziehung für die Schweiz zu punkten. Manchester United, Juventus Turin und Valencia sind keine Laufkundschaft. Doch gänzlich unerfahren sind die Berner dank vieler Europa-League-Teilnahmen international nicht und ein paar wenige von ihnen haben auch schon in die Champions League hineingeschnuppert.

YB verfügt über eine spannende Mischung aus erfahrenen Leadertypen wie von Bergen, Sanogo und Hoarau sowie jungen, hochtalentierten Akteuren wie von Ballmoos, Mbabu und Sow. Ihnen allen gemeinsam ist ein grosser Erfolgshunger. Die Jungen wollen sich im besten Schaufenster präsentieren und die Champions League als Sprungbrett in eine grosse Liga nützen. Typen wie Mbabu kennen keine Komplexe und werden mit ihrem Mut die anderen mitreissen.

Die Königsklasse ist stark wie nie, YB zählt zu den Kleinen

Die Young Boys haben in Bern schon einige grosse Spiele bestritten. Sie gewannen 1987 im Meistercup gegen Real Madrid und 1958 im Halbfinal gegen Stade Reims. Vor einer Rekordkulisse, die mit 60'000 Fans doppelt so gross war wie jene von heute gegen Manchester United. Doch das aktuelle Abenteuer hat finanziell und bezüglich Aufmerksamkeit ganz andere Dimensionen. Und vor allem ist die Königsklasse nach der Reform so stark besetzt wie noch nie – YB gehört zu den wenigen Kleinen im 32-er-Tableau der Teilnehmer.

Aussichtslos aber ist die Lage nicht. Die vergangene Saison und der Start in die neue Spielzeit haben für viel Selbstvertrauen gesorgt. In den Heimspielen wird der Kunstrasen ein grosser Vorteil sein. Gewiss ist der 39-jährige Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zu Manchesters José Mourinho und Juves Massimiliano Allegri ein ausgewachsenes Greenhorn, doch sein Werdegang ist ähnlich wundersam wie jener von YB.

Vor einem Jahr noch Trainer der Reserven des FC Luzern, hat er in diesem Sommer den Schweizer Meister übernommen und bisher in zehn Pflichtspielen noch keine einzige Niederlage erlitten. Die Young Boys sind in der Champions League zwar der klare Underdog, aber unmöglich ist nichts: von sechs Niederlagen bis zum Überwintern auf der europäischen Ebene. Der FCB dient dabei als Vorbild: 2011 hat er Manchester United in seiner Gruppe rausgekegelt.