Judoka Evelyne Tschopp liebt eine Frau, sie sagt: «Ich hänge es nicht an die grosse Glocke» – Weshalb sie das zum Vorbild macht

10 Meter lang und 10 Meter breit – ein mit Matten belegtes Quadrat bestimmt das Leben von Evelyne Tschopp. Judo bedeutet «der sanfte Weg» und ist eine Symbiose zwischen Philosophie und Sport, bei der es darum geht, maximale Wirkung mit minimalem Aufwand zu erzielen, aufgebaut auf dem Prinzip «Siegen durch Nachgeben». Tori und Uke, Angreifer und Verteidiger, heissen die Akteure, die immer in Abhängigkeit zueinander stehen – den einen gibt es ohne den anderen nicht. Im Leben von Evelyne Tschopp war es der Vater, den von ihrem Weg zu überzeugen galt, nicht mit Kompromissen, sondern eben mit Siegen durch Nachgeben.



«Meine Trainings musste ich mir hart erkämpfen. Der Deal mit meinem Vater lautete, dass ich pro Sechser in den Hauptfächern Deutsch, Französisch und Mathematik zwei Trainings die Woche zusätzlich besuchen durfte.»

Heute studiert die Baselbieterin Evelyne Tschopp Medizin, im September und Oktober stehen Praktika in Biel an, wo sie wohnt, Gynäkologie und Pädiatrie. Ihren Facharzt möchte sie in Allgemeiner Innerer Medizin machen und dereinst die Praxis ihrer Mutter in Muttenz übernehmen. Bereits mit 16 Jahren zog sie von Zuhause aus, um in Magglingen im nationalen Leistungszentrum zu trainieren. 2016 nahm sie an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teil, 2017 und 2018 gewann sie in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm jeweils Bronze. Ihre Haare trägt Evelyne Tschopp kurz, die Gesichtszüge sind markant, an den trainierten Armen zeichnen sich Adern ab, ihr Hobby ist das Motorradfahren.



Und Evelyne Tschopp liebt eine Frau.

Sie hat ihr Leben dem Judo verschrieben, einem Kampfsport, «das erfüllt natürlich ein Klischee», beschreibt die 28-Jährige im Buch «Vorbild und Vorurteil» lakonisch. Das Klischee der Kampflesbe. Schimpfwort, Selbstbeschreibung, maskuline Frau? Tschopp foutiert sich um solche semantischen Haarspaltereien. Das Lesbischsein spiele keine wichtige Rolle in ihrem Leben. Und sowieso habe sie nie der Norm entsprochen.