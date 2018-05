Der Entscheid kommt letztlich nicht überraschend. Trotz Müdigkeit von der Reise macht es für die beiden Spieler der Nashville Predators Sinn, sich so schnell wie möglich wieder an die grossen Eisfelder und die neuen Mitspieler zu gewöhnen. Zumal am Montag noch ein Ruhetag ohne Spiel auf dem Programm steht, ehe die Schweizer am Dienstag im letzten Gruppenspiel auf Frankreich treffen.