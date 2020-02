Der Weltcup-Zirkus der Frauen ist an diesem Wochenende zu Gast in Slowenien. Am heutigen Samstag steht zunächst der Riesenslalom auf dem Programm. Die beste Schweizerin in der Disziplinen-Wertung ist Wendy Holdener als Siebte. Kann sie heute ein Top-Ergebnis liefern? Verfolgen Sie das Rennen live bei uns.