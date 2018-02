Gold in der Olympia-Kombination, Silber im Skicross: Michelle Gisin und Marc Bischofberger haben mit ihren Erfolgen in Pyeongchang Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Am Freitagabend kehren sie in die Heimat zurück und werden von ihren Fans am Flughafen Zürich empfangen. Sehen Sie die Ankunft der beiden Medaillen-Gewinner live im Stream!