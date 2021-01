Beat Feuz hat am Freitag und am Sonntag in der Abfahrt die Konkurrenz ausgestochen. Er gewinnt zweimal auf der legendären «Streif». Heute Montag steht der Super-G an. Der beste Schweizer in dieser Disziplin, Mauro Caviezel, ist allerdings verletzt. Springt Beat Feuz in die Bresche? Verfolgen Sie das Rennen hier ab 10:45 Uhr live im Stream und im Ticker.