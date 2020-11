Jetzt ist er 16 Jahre alt und darf in der Bundesliga ran: Deutschlands irrer Hype um Wunderkind Youssoufa Moukoko

Favre sagt, was von ihm zu erwarten ist: Nichts. «Es spricht nichts dagegen, ihn nach Berlin mitzunehmen, aber es gibt auch Argumente dafür, das nicht zu tun. Wir sind im Angriff gut besetzt.» Der Schweizer Zauderer ergänzt: «Ich werde mich erst nach dem Abschlusstraining entscheiden.»

Die Aufregung in Fussballdeutschland ist so irr wie verständlich. Wenn stimmt, was so viele sagen, dann steht mit dem Deutsch-Kameruner ein wahres Wunderkind am Start einer Weltkarriere. Samuel Eto’o, der vierfache afrikanische Fussballer des Jahres, sagt über seinen Landsmann: «Er wird der Nachfolger von Messi.» Zwar weiss auch Eto’o, dass schon vielen Talenten eine grosse Zukunft prophezeit wurde, dann aber wie Sternschnuppen verglüht sind. Im Fall von Moukoko liegen die Dinge allerdings anders.

Mit 141 Toren in 88 Spielen die Dortmunder zu Titeln geballert

Auf Antrag des BVB hat die Deutsche Fussballliga im April beschlossen, die Bundesliga-Altersgrenze von bisher 17 auf 16 Jahre zu senken. Obwohl Moukoko immer in den älteren Nachwuchskategorien eingesetzt wurde, war er zu gut für diese. In der deutschen U20-Nationalmannschaft kam er als 15-Jähriger zum Zug, und mit 141 Toren in 88 Spielen ballerte er die Dortmunder in den Nachwuchsbundesligen zu Titeln. «Wir möchten, dass auch Ausnahmetalente optimal gefördert werden können», begründete Zorc den Vorstoss. «Aber ganz uneigennützig geschah dies nicht. Wir wollen Moukoko so schnell wie möglich in unserer ersten Mannschaft sehen.»

Was perfekt zum Dortmunder Geschäftsmodell passt. Dank Jude Bellingham (17), Giovanni Reyna (18), Jadon Sancho (20) und Erling Haaland (20) wird bald wieder viel Geld in die Kasse fliessen. Sancho, 2017 für acht Millionen Euro von Manchester City geholt, wird für über 100 Millionen verkauft werden. Und Moukoko? Erst am 26. November wird «Transfermarkt.de» einen Marktwert festlegen.

Am Freitag ist der Vollblutstürmer 16 Jahre alt geworden. Der BVB hat in den letzten Monaten alle Interviewwünsche abgelehnt, dafür auf der Website ein Video aufgeschaltet. Moukoko, der seit dem Sommer mit den Profis trainiert, erzählt demütig, dass er vorerst gar nicht so richtig geglaubt habe, tatsächlich mit einem Haaland und Sancho auf dem Platz zu stehen. Um dann wie ein Altkluger zu sagen: «Von Stürmern werden Tore erwartet. Genau das will ich tun.» Haaland seinerseits sagt: