Jetzt im Liveticker: RB Leipzig fordert PSG heraus – Marquinhos bringt PSG in Führung

Beide Teams sind äusserst knapp in die Vorschlussrunde eingezogen. PSG hat dank zwei Toren in der Nachspielzeit das Blatt gegen das italienische Überraschungsteam von Atalanta Bergamo noch wenden können und gewann mit 2:1. Leipzig schoss seinen Siegtreffer zum Resultat von ebenfalls 2:1 gegen Atletico Madrid ebenfalls erst spät. Youngster Tyler Adams netzte in der 88. Minute zum Sieg ein.

In diesem Halbfinale treffen auch die beiden deutschen Trainer Thomas Tuchel (Paris) und Julian Nagelsmann (Leipzig) aufeinander. Es ist auch das Duell zwischen Lehrer und Schüler. Verfolgen Sie dieses hier im Liveticker.

