Wann kann Paris Saint-Germain seine ganze Klasse ausspielen und endlich den Titel in der Königsklasse eintüten? In dieser Saison nimmt das Team von Thomas Tuchel einen neuen Anlauf. Mit Real Madrid wartet einer der schwierigsten Gegner, der einem zum Start überhaupt gegenüberstehen kann. Verfolgen Sie die Partie ab 21 Uhr im Liveticker und bleiben Sie am Ball, wenn auf den anderen Plätzen Tore fallen.