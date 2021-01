Jetzt also doch: Handball-WM findet ohne Zuschauer statt

(frh) Er sorgte für Kopfschütteln, der Entscheid der Welthandballverbandes (IHF), an den Spielen der kommenden Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten bis zu 20 Prozent der Zuschauerkapazität nutzen zu wollen. Mehrere Spieler und Funktionäre äusserten heftige Kritik, jetzt wurde der Druck scheinbar zu gross: Am Sonntagabend gibt die IHF nach einem Spitzentreffen mit Vertretern der ägyptischen Regierung bekannt, dass die WM ohne Zuschauer stattfinden wird.

Die Handball-WM findet vom 13. bis 31. Januar in mehreren Hallen in Kairo statt. Die Schweiz hat sich für das Turnier nicht qualifizieren können.