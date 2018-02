Pita Taufatofua vertrat Tonga schon 2016 an den Sommerspielen in Rio, damals als Taekwando-Kämpfer. Und er will 2020 in Tokio wieder am Start sein. In welcher Disziplin ist noch offen. Ihm schwebe etwas im Wasser vor, sagte er schon vor dem Start zum besten Langlauf-Rennen seiner Karriere.