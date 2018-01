Mit seinen Saisontoren 7 und 8 stellte der Meier San Joses Sieg sicher. Hinter Verteidiger Marc-Edouard Vlasic (1 Tor und 1 Assist) wurde Meier als zweitbester Akteur der Partie ausgezeichnet.

Auch Hischier trifft

Ebenfalls zu überzeugen wusste Nico Hischier. Dem Walliser Nummer-1-Draft gelang bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen von New Jersey in St. Louis der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich. Hischier lenkte in der 33. Minute einen Weitschuss von Verteidiger Sami Vatanen ab. Für den am Donnerstag 19 Jahre alt werdenden Ausnahmekönner war es der achte Saisontreffer.