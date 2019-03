Die Fussballwelt rieb sich im November 2017 überrascht die Augen. Italien, einstige Fussballgrossmacht und viermaliger Weltmeister scheitert in der Barrage der WM-Qualifikation an Schweden und verpasst erstmals seit 1958 eine WM-Endrunde.

Machbare Gruppengegner

Das Losglück war für einmal auf der Seite von Italien. Mit dem aktuell 35. Platzierten der Fifa-Weltrangliste Bosnien-Herzegowina aus dem zweiten Lostopf sind die Italiener gut bedient. wenn man bedenkt, dass auch Hochkaräter wie Deutschland oder WM-Schocker Schweden möglich gewesen wären.

Die weiteren Quali-Gegner Griechenland (45), Finnland (59), Armenien (101) und Liechtenstein (181) sollten im Normalfall durchaus in Reichweite liegen. Einzig Europameister Griechenland kann auf einige EM-Teilnahmen zurückblicken, verpasste das Turnier 2016 in Frankreich aber. Nicht erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass die Aufstockung auf 24 Teams die Qualifikation nicht gerade erschwert hat. Bereits ein zweiter Rang in der Sechsergruppe berechtigt zur direkten Teilnahme an der EM-Endrunde.

Offensive Impotenz

Ist die Qualifikation also nur noch Formsache? Die Länderspielbilanz Italiens 2018 verheisst nichts Gutes. In der Nations League konnte man im Gegensatz zu Erzrivale Deutschland zwar die Klasse halten, überzeugend waren die Auftritte aber keineswegs. In der Gruppe mit Polen und Europameister Portugal belegte man mit 4 Punkten aus 4 Spielen den zweiten Platz.

Besonders ins Auge sticht dabei die offensive Impotenz der Azzurri. Gerade einmal zwei Tore, eines davon per Elfmeter, gelangen den italienischer Offensive in vier Partien. Zum Vergleich: Die Schweizer Nationalmannschaft traf in ebenso vielen Spielen 14 mal.

Auch wenn die Italiener noch nie für begeisternden Offensiv-Fussball standen, lässt die miese Bilanz aufhorchen. Zumal es in den restlichen Länderspielen, den Umständen geschuldet Freundschaftsspiele, nicht wirklich besser aussieht. Obwohl Ergebnisse von Freundschaftsspielen mit Vorsicht zu geniessen sind, und die meisten Testgegner mitten in der WM-Vorbereitung steckten, fällt auch hier eines auf:

Italien schiesst praktisch keine Tore. In 7 Freundschaftsspielen kommen die Italiener auf ebenso viele Tore und nur gegen das bescheidene Saudi-Arabien gelang der Squadra Azzurra mehr als ein Treffer. Trainer Roberto Mancini, der seit Mai 2018 im Amt ist, ist es bisher nicht gelungen, das Hauptproblem zu lösen.