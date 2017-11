Allerdings spricht so einiges gegen Italien: So sehen die Fifa-Regularien vor, dass nur 13 europäische Teams an die WM fahren dürfen.

Viel naheliegender wäre die Nominierung von Neuseeland, das in der Barrage an Peru gescheitert war, oder Chile, das beste nicht-qualifizierte Team der Weltrangliste, das wie Peru in Südamerika liegt. Wieso also Italien?

Italien wohl bessere Schlagzeile

Die Zeitungen monieren, dass Italien mit vier WM-Titeln das erfolgreichste aller nicht-qualifizierten Teams sei. Aber am Ende gibt Italien wohl einfach die bessere Schlagzeile als Chile und Neuseeland.

Gesetzesentwerferin Paloma Noceda hat nach dem grossen Aufschrei im eigenen Land übrigens bereits reagiert und bekräftigt, dass es keinen Gesetzesentwurf gebe, der verhindere, dass Peru an die WM fährt.