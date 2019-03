Der 31-Jährige sagt dies nicht allein deshalb, weil ihm und seiner Frau das Leben in Minneapolis ausnehmend gut gefallen hat. Thiesson, in der Schweiz ein etablierter Super-League-Spieler, hatte nach seinem Wechsel zünftig Gas geben müssen, um sich in der MLS zu behaupten.

Die Major League Soccer is back. Gut zweieinhalb Monate nach dem erstmaligen Triumph von Atlanta United in der nordamerikanischen Profiliga startet diese heute Samstag mit der Partie Philadelphia gegen den FC Toronto in ihre 24. Saison.

«Ich war mehr als nur gefordert», sagt der Rechtsverteidiger, der nach seiner Rückkehr in die Heimat nun für den FC Rapperswil-Jona in der Challenge League spielt, ehe er sich im Sommer dem FC Aarau anschliessen wird. Ihn beeindruckte in Amerika vor allem die physische Topverfassung der Spieler. «Die gehen alle ab wie ein Töff», sagt Thiesson.

Auch er hatte gelesen, dass Blerim Dzemaili als damaliger Spieler von Montreal in einem Interview gesagt hatte, der FC Basel wäre der einzige Schweizer Klub, der in der MLS mithalten könnte. Thiesson denkt, Dzemaili habe nicht besonders stark übertrieben.

Er sagt: «Vier oder fünf Teams könnten den besten zwei Schweizer Klubs Paroli bieten.» In taktischer Hinsicht seien die Nordamerikaner allerdings nicht so gut ausgebildet. Thiesson weiss auch warum: «Die Nachwuchsförderung steckt noch in den Kinderschuhen.» Diese findet weiterhin in den Colleges statt. Erst ganz sachte machen sich die Klubs daran, eigene Akademien aufzubauen.

Zugpferde wie Ibrahimovic

Die Philosophie, europäische Stars wie Ibrahimovic als Zugpferde nach Nordamerika zu locken, gefällt Thiesson. «Ich sehe da nichts Negatives. Im Gegenteil: Solche Ausnahmespieler sind für die Klubs ein Sechser im Lotto und füllen die Stadien.»

In Minnesota kamen im Schnitt 23 000 Fans. Er selber hat erlebt, was für eine Rakete der Spanier David Villa vom FC New York City trotz fortgeschrittenen Alters noch ist. «Diese Stars haben eine Topmentalität», sagt Thiesson. Die Idee, man könne in der MLS locker noch etwas weiterkicken und dabei eine Menge Geld verdienen, verweist er ins Reich der Fabeln.