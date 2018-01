Auf mindestens 90 Prozent der Sportstars treffen diese Mechanismen zu. Aber nicht auf Roger Federer. Selbst wenn er keinen Einfluss nehmen und sich aus allem heraushalten möchte, so übt er inzwischen Macht aus. Er beeinflusst mit allem, was er sagt oder eben nicht sagt, was er tut oder unterlässt, Märkte und Menschen. Salopp gesagt: Taucht ein Foto auf, wie er irgendwo auf dieser Welt ein Starbucks Café frequentiert, so steigen die Aktien des Unternehmens.

#1 Roger Federer

Oder nehmen wir einmal an, Federer ruft am Sonntagnachmittag so gegen 17 Uhr Roland Mägerle, den Sportchef unseres staatstragenden Fernsehens, an und sagt beiläufig: «Du Roli, ich hätte heute gerade Zeit, bei euch im ‹Sportpanorama› vorbeizuschauen.» Dann würde sofort das Programm umgestellt, der eingeladene Studiogast – und sei es Beat Feuz oder Simon Ammann – ausgeladen, um die Bühne für «König Roger» zu räumen. Oder er könnte eine Stunde vor der «Arena» den Sendeleiter anrufen und sagen, er hätte Lust, mal vorbeizuschauen – und er würde unverzüglich in die Sendung integriert, unabhängig davon, ob über das drohende Aussterben der Bienen oder über Frauenfragen debattiert wird.