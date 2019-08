Einen eindeutigen Favoriten in diesem Duell auszumachen, ist schwierig. Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass sich YB dennoch für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert?

Weil Roter Stern Belgrad kein übermächtiger Gegner ist und wir keine Angst vor diesen beiden Spielen haben. Es ist auch nicht so, dass Belgrad international reihenweise Stricke zerrissen hätte. Es ist aber auch klar, dass uns eine gute Mannschaft gegenübersteht und dass es eine schwierige Aufgabe wird für uns. Aber wir haben die Ambitionen, diese erfolgreich zu lösen und dementsprechend die Gruppenphase zu erreichen.

Wie schwierig ist der Switch zwischen einem Cupspiel gegen Etoile Carouge und einem Champions-League-Playoff-Spiel gegen Roter Stern Belgrad?

Es ist sicher schwieriger, den Switch vom internationalen Parkett zurück zu einem Cupspiel gegen einen Unterklassigen zu schaffen als umgekehrt. Schlussendlich sind wir aber Fussballprofis und müssen in der Lage sein, dies richtig umzusetzen.

Sie sind ein Champions-League-Neuling. Was können Sie den jungen Spielern dennoch an Erfahrung weitergeben?

Ich versuche in erster Linie, durch Leistung und meine Art und Weise, wie ich spiele, vorneweg zu gehen. Das habe ich in meinen ersten Wochen bei YB versucht, egal ob in Freundschaftsspielen, in der Meisterschaft oder dem Cup. Hinzu kommen meine Erfahrungen in der Bundesliga und der Europa League mit Hertha Berlin. Ich will der Mannschaft auf dem Platz helfen und dort direkt Inputs geben.