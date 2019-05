Marco Streller, beginnen wir mit einer These: Der Sieg im Cup wäre nicht die Rettung der verkorksten Saison, sondern schlicht und einfach die Erfüllung eines Zieles.

Marco Streller: Ich glaube, man muss es unterschiedlich anschauen. Wir wussten in der Winterpause schon, dass die Meisterschaft wohl verloren ist und wir international nicht vertreten sind. Im Kopf gab es nur noch diesen 19. Mai. Denn ein Titel ist ein Titel. Die Analyse dieser Saison wird dieser allfällige Cupsieg nicht beeinflussen. Da gebe ich Ihnen Recht.

Besteht keine Gefahr, dass man sich von einem Titel in der Aufarbeitung der Saison blenden lässt?

Nein, das wird definitiv nicht passieren. Aber es ist ein Titel, kein Trostpreis. Den darf man nicht kleiner machen, als er ist. Wir hatten einen schwierigen Weg in den Final. Das Spiel in Sion hat widergespiegelt, was wir schon länger in der Mannschaft sehen: sehr viel Charakter und Klasse. Das war eine fast ausweglose Situation und die Mannschaft hat einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen. Ich habe gespürt, was dieses Spiel in Basel ausgelöst hat. Jetzt brennen wir alle so extrem auf diesen Match am Sonntag. Über alles andere mache ich mir jetzt keine Gedanken.

Mit dem Cup würde man sich den einfachst möglichen Titel holen.

Es ist doch nicht der einfachste Titel, den man holen kann. Wir hatten nur Auswärtsspiele, mussten gegen die Cup-Mannschaft schlechthin, den FC Sion, antreten und mussten bei Zürich in einem Klassiker spielen. In einer Meisterschaft kann man eine Niederlage immer wieder ausbessern. Das kannst du im Cup nicht. Ich lasse mir diesen Titel von niemandem schlechtreden, ich schätze ihn aber auch richtig ein.

Am Ende bringt der Titel dem FCB faktisch aber nichts, weil er ihn nicht einmal dazu berechtigt, einen fixen Startplatz in der Europa League zu haben.

Das ist ein Witz. Dass die Uefa die Champions-League-Qualifikation höher bewertet als einen fixen Startplatz in der Europa League, zeigt, dass Anliegen kleiner Klubs auf dieser Ebene niemanden interessieren. Das wären sichere Einnahmen gewesen von zirka 10 Millionen. Ich kann das nicht verstehen, aber auch nicht ändern.

Was würde der Titel Ihnen und für Ihre Arbeit bedeuten?

Es wäre sehr, sehr wichtig. Für uns alle. Dieser riesige Umbruch, der von uns vielleicht auch ein wenig unterschätzt worden ist, war so ein immenser Einschnitt. Der Fussball hat sich in den letzten beiden Jahren noch einmal so stark entwickelt - in eine in meinen Augen schwierige Richtung – und wenn man das alles anschaut, wäre es für uns wirklich extrem wertvoll. Und etwas, das man einfach mal geniessen darf. Wir haben nicht nur schöne Momente erlebt in den letzten zwei Jahren. Es würde zeigen, dass doch gewisse Dinge richtig gemacht wurden. Ich würde mich mega freuen für die Leute im Klub, für die Jungs und die Fans. Die wurden die letzten Jahre nicht eben verwöhnt, auch wenn wir letzte Saison eine tolle Champions-League-Kampagne hatten, die immer ausser Acht gelassen wird. Diese haben alle schon wieder vergessen, habe ich manchmal das Gefühl. Deshalb wäre es wirklich sehr toll, auch für uns.

Was würde der erste Titel für das Projekt von Ihnen und Bernhard Burgener bedeuten? Wäre es genau diese Bestätigung, die es braucht?

Der grösste und wichtigste Titel ist der Schweizer-Meister-Titel. Solange wir diesen nicht haben, ist das Projekt für mich nicht abgeschlossen. Wir haben dafür noch ein Jahr Zeit, erst dann ist 2020. Aber es wird nicht einfach, das ist auch klar. Aber ein Cupsieg würde schon eine gewisse Bestätigung bedeuten.

Wie weit ist diese Mannschaft denn davon entfernt, das Projekt abschliessen zu können?

Wenn ich nicht der Meinung wäre, dass das möglich ist, müsste ich aufhören. Wir sind zwar 20 Punkte hinter YB und das ist viel zu viel. Aber in der Rückrunde waren wir nicht 20 Punkte schlechter. Das Spiel am Sonntag war enttäuschend, ja. Beim 2:2 im Joggeli war der Klassenunterschied jedoch nicht ersichtlich. Unser Ziel muss sein, näher hinzukommen. Wohin es dann reicht, werden wir sehen. Ich werde mich aber davor hüten zu sagen, nächstes Jahr werden wir wieder Meister.

Ist dieser Cupfinal das wichtigste Spiel, seit Sie Sportchef sind?

Es geht um einen Titel, das sagt alles.

Das ist klar. Aber es gäbe auch Spiele wie jenes auswärts gegen Limassol, welches den Titel des wichtigsten Spieles verdient hätte. Dort ging es um den Einzug ins europäische Geschäft.

Das war wichtiger, ja. In diesem Moment vor allem. Aber wir können das nicht mehr ändern, ich schaue auch nicht zurück, das wäre Energieverlust. Dinge korrigieren kann man erst in der anstehenden Pause. Weil dieses Spiel jetzt noch bevorsteht sage ich: Ja, es ist das Wichtigste.