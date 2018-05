Kurz nach 10 Uhr am Sonntagmorgen landete der Air-Canada-Flug von Toronto her kommend in Kopenhagen. An Bord waren die beiden Schweizer NHL-Verstärkungen Roman Josi und Kevin Fiala, die mit den Nashville Predators in der Nacht auf Freitag aus den NHL-Playoffs ausgeschieden waren.

Ob das schon für einen Einsatz am heutigen Abend gegen Schweden reicht? Sowohl Josi als auch Fiala betonten, dass sie bereit wären, letztlich aber Nationaltrainer Patrick Fischer entscheiden wird, ob sie schon im Lineup stehen oder nicht.

Für einen Einsatz der Beiden spricht, dass sie sich so schnell an die grösseren Eisfelder und ihre Mitspieler gewöhnen können. Dazu haben die Schweizer am Montag wieder einen Ruhetag, ehe am Dienstag (12.15 Uhr) das letzte und vielleicht entscheidende Gruppenspiel gegen Frankreich auf dem Programm steht.

Kurz: Es spricht - ausser die Reisemüdigkeit - wenig gegen einen Auftritt der beiden Nashville-Söldner gegen Schweden. Die Schweden müssen offenbar noch auf zwei ihrer drei Verstärkungen aus Nashville verzichten. Erst Viktor Arvidsson ist in Kopenhagen gelandet. Filip Forsberg und Mattias Ekholm werden erst am Montag erwartet. Mit dem Flug aus Toronto ebenfalls gelandet ist Pittsburgh-Stürmer Patric Hörnqvist, der gegen die Schweiz also ebenso zum Einsatz kommen könnte.