Sie mussten in diesem Frühling nach Ihrem Unfall am Aargauer Kantonalen einige Wochen pausieren. Wieso?

Die Nerven waren geschockt und die gesamte Muskulatur im Nackenbereich hatte sich verhärtet. Ich war unbeweglich und sehr anfällig auf gewisse Bewegungen. In den beiden Armen spürte ich zudem ein Kräuseln. Ich musste als Erstes die Nerven im Oberkörper beruhigen und meine Beweglichkeit wieder erlangen. Das alles erforderte Zeit.

Und der mentale Aspekt?

Auch diese Verarbeitung benötigte seine Zeit und ist vielleicht auch noch nicht ganz abgeschlossen. Das ist ein Prozess, der eng damit zusammenhängt, welche Signale dir dein Körper gibt. Je besser es im Training und im Wettkampf läuft, umso mehr kann man das andere abhaken.

Was machte den Umgang mit dieser Verletzung so schwierig?

Es ging eben nicht irgendein Knochen kaputt, den der Arzt wieder zusammenflickt und man als Athlet nach einer gewissen Zeit sagen kann: so, jetzt ist alles wieder verheilt. Ich habe diese Situation so noch nie erlebt: Wie soll das jetzt heilen, wenn eigentlich gar nichts kaputt ist? Ich habe viel mit meinem Mentaltrainer darüber gesprochen. Bei einer solchen Unsicherheit ist wichtig, offen und ehrlich zu sein. Man muss zugeben können, dass es vielleicht noch nicht so gut ist, wie man es sich vorstellt.