Der Posten des Sportchefs war seit Anfang August vakant, nachdem Christian Stübi zunächst im Organigramm degradiert worden war, dann selber kündigte und schliesslich freigestellt wurde.

Alain Sutter war bislang im Fussball meist und erfolgreich in kommentierender Funktion tätig - bei Spielen der Nationalmannschaft sowie bei Übertragungen der Champions League. Über operative Erfahrung verfügt er dagegen kaum. Vor rund sechs Jahren war er als Berater in den Verwaltungsrat der Grasshoppers eingetreten, schied aber schon nach vier Monaten und einem Wechsel des Präsidenten wieder aus.

Als Aktiver hat Sutter für die Schweiz 62 Länderspiele absolviert und an der WM 1994 teilgenommen. Mit den Grasshoppers wurde er zweimal Meister (1990, 1991) und Cupsieger (1989, 1990). In Deutschland spielte er für den 1. FC Nürnberg, Bayern München und den SC Freiburg. 1998 beendete er seine Karriere in den USA bei den Dallas Burn.