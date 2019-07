In der ersten Runde trifft Roger Feder in Wimbledon auf den Südafrikaner Lloyd Harris. Der 22-jährige Aussenseiter befindet sich in der ATP-Rangliste auf Platz 86 und hat knapp 6000 Punkte weniger als Federer. Federer befindet sich damit in der klaren Favoritenrolle. Verfolgen Sie die Partie (Start ca. 15.30 Uhr) hier im Liveticker.