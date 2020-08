Historischer Streik gegen soziale Ungerechtigkeit: Basketballer verweigern Playoffspiel

Die Kameras liefen längst. Ein Millionenpublikum sass am Mittwoch vor den TV-Bildschirmen, um Giannis Antetokounmpo und den Milwaukee Bucks im fünften Spiel der ersten Runde der NBA-Playoffs gegen Orlando Magic zuzusehen. Doch zum ersten Mal in der Geschichte des nordamerikanischen Profisports wurde eine Partie wegen eines Streiks aufgrund von sozialer Ungerechtigkeit nicht ausgetragen.

Streiks gehören in den grossen Ligen zum guten Ton, sie sind regelmässig zu bestaunen, aber immer in Verteilungskämpfen um Macht und Geld begründet; solchen Disputen sind wiederholt gesamte Spielzeiten zum Opfer gefallen. In der NBA etwa begann die Saison 2011/12 erst an Weihnachten, weil sich zwischen Spielergewerkschaft und Liga keine Übereinkunft fand.

Auch Sefolosha erlebte schon Polizeigewalt

Der Fall der Bucks ist anders gelagert: In der knapp 40 Autominuten von Milwaukee entfernten Kleinstadt Kenosha, Wisconsin, wurde dem Zivilisten Jacob Blake am Sonntag von Polizisten sieben Mal in den Rücken geschossen – vor den Augen seiner Kinder. Das jüngste Vorkommnis in einer scheinbar endlosen Reihe an Fällen von Polizeigewalt löste in den USA erneut eine Protestwelle aus – und raubte nicht nur den Bucks die Illusion, dass sich die Dinge im Land zum Besseren wenden. Ihr Spieler Sterling Brown war 2018 selber Betroffener von Polizeigewalt geworden – seine Klage auf Schadenersatz ist hängig. Dem Schweizer Basketballer Thabo Sefolosha waren 2017 vier Millionen Dollar zugesprochen worden, nachdem Polizisten ihm in New York vor einem Nachtclub das Bein brachen.

Die Bucks und die NBA sind seit der Wiederaufnahme der Meisterschaft von Ende Juli in Orlando nicht müde geworden, auf Missstände aufmerksam zu machen. Der «Black-Lives-Matter»-Slogan prangt in dicken Lettern auf den Spielfeldern der Anlagen in Walt Disney World. Die Spieler und die Liga haben ihre Plattformen, die klassischen und sozialen Medien, dazu genutzt, die Millionen an Zuschauern für die Problematik zu sensibilisieren. Die Ereignisse vom Sonntag in Kenosha müssen darum umso niederschmetternder gewesen sein. Doc Rivers, der schwarze Coach der Los Angeles Clippers, sagte: «Wir lieben dieses Land. Aber dieses Land liebt uns nicht zurück.» Rivers konnte die Tränen nicht zurückhalten.