Nur eine Schiebetür aus Milchglas trennt Federer und Cilic jetzt noch vor dem Gang, der sie auf den berühmtesten Tennis-Platz der Welt führt. Über der Schiebetür prangt die legendäre Inschrift von Rudyard Kipling, die jedem Spieler mitgibt, was einen wirklichen Sieger ausmacht: «If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same.» Wenn du mit Triumph und Desaster umgehen und diese beiden Betrüger gleich behandeln kannst.

Zwei Meter daneben, links in einer Glasvitrine, steht der Pokal, der die Silhouette einer Ananas hat. 44 Zentimeter hoch, an den Enden der beiden Henkel mit Köpfen verziert, die als Siegersymbol geflügelte Helme tragen. «The All England Lawn Tennis Club Single Handed Champion of the World», ist eingraviert, der Name des Siegers wird jeweils nach Spielende verewigt.