Lara Gut-Behrami hat für ihre Verhältnisse eine Seuchen-Saison hinter sich. Erstmals seit Winter 2009/10, als sie sich schwer an der Hüfte verletzte, blieb sie eine ganze Saison lang ohne Weltcupsieg. Zudem musste sie aufgrund eines Sturzes beim Weltcupfinale in Andorra und einer dabei zugezogenen Verletzung am Fussgelenk die Saison vorzeitig beenden.

Lara: «Ich habe noch Träume»

Sie ging quasi durch die Hintertür. Ohne weitere Kommentare. Bis sie Mitte April auf dem Monte Bré oberhalb Luganos das Schweigen brach. An jenem Ort, wo sie im Juli 2018 Ex-Nationalspieler Valon Behrami heiratete. Sie sprach dann vom Glück, vom Glück mit ihrem Liebsten, dank dem sie sich weiterentwickelt und gemerkt habe, dass das Leben nicht nur aus Skirennfahren bestehe. Zugleich betonte sie aber auch: «Ich spüre, dass ich noch sehr viele Träume habe, die ich mir im Skisport erfüllen will.» Zum Beispiel fehlt in ihrem Palmares noch immer eine Gold-Medaille an einem Grossanlass.