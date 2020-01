Handball-Nationaltrainer Michael Suter spricht über die EM-Gegner Schweden, Polen und Slowenien

Erstmals findet eine Handball-Europameisterschaft in drei Ländern (Schweden, Norwegen und Österreich) statt. Ebenso eine Premiere ist es, dass 24 Teams teilnehmen. Sie sind auf sechs Gruppen eingeteilt. Die beiden bestklassierten Teams je Gruppe schaffen den Einzug in die Hauptrunde. Für die Schweiz startet das Turnier am Freitag gegen Co-Gastgeber Schweden. Michael Suter, der Nationaltrainer, schätzt die kommenden Gegner ein.

Schweden (Freitag, 10. Januar, 20.30 Uhr, live TV24):

Unser Gegner zum Auftakt. Eine Top-Mannschaft. 2018 holten sie an der EM Silber. Und jetzt, zu Hause, als Gastgeber, sind sie speziell motiviert. Die Mannschaft besteht aus Spielern, die ausschliesslich in Top-Vereinen engagiert sind. Das ist eine unglaubliche Equipe, die sehr viele Varianten drauf hat. Der Druck liegt natürlich zu 100 Prozent bei den Schweden. Wir werden in diesem Spiel versuchen, so lange wie möglich dran zu bleiben und die Schweden zu ärgern. Ich erwarte, dass die Schweden versuchen, gleich ein Feuerwerk zu zünden und das Publikum zu begeistern. Es wird schwierig, diese Mannschaft zu stoppen. Aber wir haben Ideen und wollen in jeder Partie, auch in jener gegen Schweden, unseren Stempel aufdrücken und mit dem Ausgang des Spiels etwas zu tun haben. Das ist unser Anspruch. Mit dieser Haltung sind wir in den letzten Jahren gut gefahren. Es gelang uns doch, einige höher dotierte Teams zu schlagen. Wir sind stabil und solid geworden. Das gibt uns Zuversicht für das Startspiel.