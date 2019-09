Sie gehört zu den Leistungsträgerinnen in der jungen Nationalmannschaft, die sich im Aufbau befindet. Lisa Frey ist trotz ihrer 24 Jahren eine der routinierten Spielerinnen im Kader von Martin Albertsen. Im Interview nach dem Spiel zeigt sich die in Dänemark engagierte Rückraumspielerin zwar enttäuscht über die Niederlagen (23:35 gegen Serbien, 26:35 gegen Russland), gleichzeitig aber auch sehr zuversichtlich für die kommenden Spiele mit der Nati.

Wie fällt ihr persönliches Fazit nach den schlussendlich klaren Niederlagen gegen Serbien und Russland aus?

Die Resultate sehen deutlich aus, aber wir können auf gelungene letzte Monate mit der Nationalmannschaft zurückblicken. Wir konnten viele kleine Dinge verbessern, die wir intern definiert haben im Vorfeld der beiden Partien.

Was sind das für Dinge?

Dass wir in der Abwehr kompakter stehen und selbst vermehrt zu einfachen Toren kommen. Wir haben aber auch hier noch viel Luft nach oben. Heute sind wir gegen die Russinnen in der zweiten Halbzeit zum Beispiel zu flach gestanden, wenn wir in der Defensive agiert haben.