Hängt Andy Schmid nach 2022 nochmals eine Saison an? «Ich wäre ja blöd, hörte ich auf, wenn...»

In 44 Stunden vom Wohnzimmer in der Nähe von Heidelberg an die WM nach Ägypten. Andy Schmid, 37, der als Handballer schon fast alles erlebt hat, sagt im ersten Moment: «Völlig surreal.» Ebenso unwirklich scheint, dass die Schweizer Handballer ihr erstes WM-Spiel nach 26 Jahren Absenz gewinnen. Am Tag nach dem 28:25 gegen Österreich spricht der Ausnahmekönner über die ersten Eindrücke der WM. Sie hatten sich auf Homeschooling mit Ihren Söhnen eingestellt. Sind Sie froh, dass Sie diese Aufgabe nun nicht übernehmen müssen? Andy Schmid: Nein, ich hätte gerne den Ersatzlehrer gespielt. Aber klar: So unverhofft mit der Nati an die WM zu reisen, toppt alles. Ich habe meine Frau instruiert, damit sie es genau gleich gut macht wie ich. (lacht) Sind Sie ein geduldiger Lehrer? Ich bin per se sehr ungeduldig. Aber meinen Kindern gegenüber bin ich geduldig. Schon auch fordernd. Wenn sie die Dinge nach wiederholtem Üben nicht begreifen, kann ich ungeduldig werden. Ausserdem habe ich schon etwas Routine im Homeschooling aus dem Lockdown im Frühling.

Wertvollster Bundesliga-Spieler und Kinderbuchautor Seit 2010 ist Andy Schmid bei den Rhein-Neckar Löwen engagiert, die ihre Heimspiele in Mannheim austragen. In dieser Zeit wurde der in Luzern aufgewachsene Spielmacher zweimal deutscher Meister und zwischen 2014 und 2018 fünfmal zum wertvollsten Bundesliga-Spieler gewählt. Das hat noch keiner vor ihm geschafft. Der 37-jährige Schmid ist mit einer Norwegerin verheiratet und Vater von zwei Buben. Die Familie wohnt in der Nähe von Heidelberg. 2019 hat Schmid das Kinderbuch «Mein Sprungwurf» verfasst. (fsc)

Zwei Stunden warten am Flughafen in Zürich wegen des Schnees. Eine Stunde ausharren am Flughafen in Kairo, weil alle einem Coronatest unterzogen werden. Kein Gepäck bis eine Stunde vor dem Spiel. Wie viel Nerven hat die Reise an die WM beansprucht? Genervt habe ich mich nicht. Aber es ging an die Substanz. Vor allem mental. Die kurze Vorbereitung hat ausserdem viel Schlaf gekostet. Wir wussten ja nicht, was uns erwartet, wie der Reisetag genau ablaufen würde, ob wir es rechtzeitig ans Spiel gegen Österreich schaffen würden. Es war nervenaufreibend, weil es auch ein Wettlauf gegen die Zeit war. Für die Psyche war es anstrengend. Aber wir haben es genommen, wie es kommt. Ich habe eine erstaunliche Gelassenheit im Team wahrgenommen.

Für etliche Schweizer Handballer war das Spiel gleichbedeutend mit ihrem ersten Auftritt bei einer Endrunde. Umso erstaunlicher, wie abgeklärt die Mannschaft agierte. War die kurze Vorbereitungszeit vielleicht sogar mitverantwortlich, dass keine Nervosität aufkam? Ja, in diesem Kontext war die kurze Vorbereitung ein Vorteil. Uns blieb ja fast keine Zeit, um den Fokus auf diese Partie zu richten. Wir waren einerseits im Tunnel, andererseits aber immer wieder abgelenkt durch die diversen Hürden auf dieser Reise. Vor allem für junge Spieler ist es vorteilhaft, wenn sie sich vor einem solch wichtigen Spiel nicht zu viele Gedanken machen. Dazu hat schlicht die Zeit gefehlt. Als der Nati wegen Corona die Chance genommen wurde, sich gegen Island für die WM zu qualifizieren, dachte man: Andy Schmid beendet im Sommer 2022 seine grosse Karriere, ohne je an einer WM gespielt zu haben. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, an einer WM teilzunehmen. Die letzte Chance wäre 2023 gewesen. Wie bitte? Ihr Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen läuft 2022 aus. Sind Sie vom Plan abgekommen, Ihre Karriere im nächsten Jahr zu beenden? Wenn wir uns für die EM 2022 qualifizieren, werde ich nochmals darüber nachdenken, ob ich nicht noch ein Jahr länger spiele. Vorausgesetzt natürlich, dass ich gesund und gut genug bin. Das waren zuletzt meine Gedanken. Ich wäre ja blöd, wenn wir uns in meinem letzten Vertragsjahr für die WM 2023 qualifiziert hätten und ich dann aufhörte. Ein erster Gedanke, als Dienstagabend klar war, dass die Schweiz für die USA nachrückt: Macht es doch wie die Dänen 1992, die vom Strand an die Fussball-EM reisten und sogar Europameister wurden. Den Gedanken hatte ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich 1992 erst 9-jährig war. Aber viele Menschen haben diesen Gedanken an mich herangetragen. Nur: Ein Vergleich ist schwierig. Es sind total unterschiedliche Sportarten und Zeiten. Aber es hat schon etwas von einem Märchen, dass wir an dieser WM sind. Mein erster Gedanke war: Cool, dass wir gehen können. Aber so richtig gut wird es erst, wenn wir das erste Spiel gewinnen. So gesehen ist der Sieg gegen Österreich der Dosenöffner für unser WM-Abenteuer. Der Sieg bedeutet im Normalfall bereits den Einzug in die Hauptrunde. Ja. Wenn nicht Österreich gegen Frankreich oder Norwegen gewinnt. Sie sprachen von einem Dosenöffner. Doch, was befindet sich in dieser Dose? Was liegt für die Schweiz an der WM drin? Das ist noch schwierig zu sagen. Nur weil wir gegen Österreich gewonnen haben, rechnen wir uns nicht grosse Siegchancen gegen Frankreich und Norwegen aus. Schliesslich gehören diese beiden Teams zu den Titelfavoriten. Wir gehen die nächsten Aufgaben gelassen an und versuchen, etwas von der Euphorie nach dem Startsieg mitzunehmen. Es geht für uns in jedem Spiel auch darum, zu zeigen, dass wir zu Recht an dieser WM sind.

Die nächsten WM-Aufgaben der Schweizer Die kommenden zwei Spiele sind delikat. Am Samstag (20.30 Uhr) treffen die Schweizer auf Norwegen. Das Team um Superstar Sander Sagosen von Champions-League-Sieger Kiel stiess an der letzten WM in den Final vor, den es gegen Dänemark verlor. Der letzte Vorrundengegner der Schweizer ist Frankreich. Die Mannschaft von Trainer Michael Suter trifft am Montag (18 Uhr) auf den WM-Dritten von 2019. Alle Schweizer Spiele werden auf TV 24 ausgestrahlt. (fsc)