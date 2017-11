Zudem ist es die vorzeitige und definitive Entscheidung zugunsten des FC Basel, der das Spiel gegen den FC Luzern am letzten Samstag am Ende mit 4:1 gewinnt. Es ist Ittens zweites Tor in 190 Super-League-Minuten für den FCB. Pro Treffer benötigt er folglich 95 Minuten. Damit weist er Team-intern gar die beste Quote auf.

Aber nicht nur das, sondern vor allem die Art und Weise, wie Itten dieses 3:1 erzielt, zeigt, wie begabt dieser erst 20-Jähriger Stürmer ist. Gut am Ball, reaktionsschnell, weiss er auch seinen Körper einzusetzen. All diese Attribute veranlassten den FC Basel dazu, ihn im September zurück nach Basel zu holen.

Spielpraxis sammeln

Bis zu diesem Zeitpunkt war das Basler Eigengewächs wie schon in der Saison zuvor an den FC Luzern ausgeliehen. Dort sollte er jene Spielpraxis sammeln, von welcher man glaubte, dass er sie in Basel nicht bekommen würde. Letzte Saison standen Marc Janko und Seydou Doumbia vor ihm, in dieser Saison waren es Ricky van Wolfswinkel und Dimitri Oberlin.