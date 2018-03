Die Nashville Predators, die nach dem ersten Drittel noch 1:0 in Führung lagen, verloren zum zweiten Mal in Folge nach 60 Spielminuten, nachdem sie zuvor in 15 Partien hintereinander immer gepunktet hatten.

Beim souveränen Leader der Central Division spielte Roman Josi 25:51 Minuten. Der Berner Verteidiger kam allerdings auf eine Minus-2-Bilanz. Kevin Fiala spielte stand gut 14 Minuten auf dem Eis, Yannick Weber schied im ersten Drittel mit einer Verletzung aus.

Auch Hischier und Malgin treffen

Wie Niederreiter kam auch New Jerseys Stürmer Nico Hischier zu seinem 18. Saisontor und wurde ebenfalls zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Der Walliser erzielte beim 2:1-Heimsieg der Devils gegen die Tampa Bay Lightning in der 18. Minute das 1:0. Dabei verzeichnete auch Mirco Müller einen Assist.