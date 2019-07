Flavio: «Ribéry, Robben, Balo und Co. gratis zu haben. Schlägt gar ein Schweizer Klub zu?» Es muss ziemliche Flaute herrschen, dass der Blick diese Schlagzeile produziert.

Pius: Zu schön, um wahr zu sein. Ich habe mich über die Schlagzeile sehr gewundert.

Tobias: Was gewundert! Blödsinn war das. Erstens: Kein Schweizer Klub kann sich einen dieser drei Spieler leisten. Zweitens: Keiner dieser drei Spieler ist auf Geld angewiesen. Und dann gibt es noch ganz viele andere Aspekte, die diese Schlagzeile ad absurdum führen würden.

David: Bei Balotelli wäre ich mir aber nicht so sicher, ob er für immer ausgesorgt hat – bei seinem verschwenderischen Lebensstil.

François: Das wissen wir nicht. Wovon wir aber ausgehen können. Allein schon seine Fahrt in die Schweiz wäre ein Ereignis. Gut möglich, dass er statt in Basel oder Zürich in Bonn oder Zagreb landet.

Pius: Für etwas gibt es Navi!

François: Das ist etwas für Normalos wie uns. Balotelli engagiert auch mal einen Taxifahrer, der vor ihm her fahren muss. Passiert, als er sich von Manchester zu einem Treffen nach London aufgemacht hat.

Tobias: Absolut verrückt, der Typ. Pius: Gehen wir davon aus, Balotelli findet keinen neuen Arbeitgeber in einer grossen Liga aber Gefallen an der Idee, in der Schweiz zu spielen.

David: Dann würde uns beste Unterhaltung geboten und der «Bachelor» und seine «-ette» hätten definitiv ein Problem, die Quote zu halten. Der Klub , der Balotelli anstellt, sollte sich umgehend um ein Care Team für seine Angestellten bemühen.

Flavio: Wenn man darauf achtet, dass Balotelli keine Dartpfeile in die Hände kriegt, mit denen er auf Junioren zielt, sehe ich keine Probleme.