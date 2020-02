Gschobe: Die grosse Starparade - Kobe Bryant, Michael Jordan, Daniel Yule, Sepp Blatter und Marco Streller

Tobias: Gewiss ist der Tod von Kobe Bryant eine tragische Geschichte. Aber erstaunt bin ich schon, wie viele Menschen nun plötzlich ganz grosse Basketball-Fans sind und wie gross die Anteilnahme selbst hier in der Schweiz ist.

François: Ach komm schon. Uns ist bewusst, dass du es eher auf dem Eishockey-Planeten zu Hause bist. Das enorme Interesse an der Tragödie um Kobe Bryant zeigt einfach, wie gross dieser Sportler war. Das ist für uns in der Schweiz vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, weil Basketball hier kein grosser Sport ist und die USA weit weg sind.

Flavio: Absolut. Bryant war einer der grössten Mannschaftssportler der letzten zwei Jahrzehnte. Ein Phänomen. Und denkt dran: Basketball ist im Gegensatz zum Eishockey eine Weltsportart. Allein schon, was die interkontinentale Vermarktung betrifft, ist die nordamerikanische Basketball-Liga NBA absolut führend. Die haben mit China schon Verträge abgeschlossen, als wir in Europa glaubten, die Chinesen würden ausschliesslich mit den Fahrrädern zu den Reisfeldern pedalen.

Tobias: Haltet doch bitte den Ball flach.