Doch der Appetit auf Wandel ist längst nicht gestillt: Vince träumt davon, den Klub noch zwei Ligen höher in die Championship zu führen und dort in vier Jahren im grünsten Stadion der Welt zu spielen. Der neue Eco Park soll vollständig aus Holz bestehen. Noch mögen die Forest Green Rovers nicht in der Premier League angekommen sein, aber wenn es um Umweltbewusstsein geht, spielen die Green Devils längst in ihrer ganz eigenen Liga.