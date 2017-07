Das hat auch die Wirtschaft erkannt. Zahlreiche Firmen tummeln sich auf diesem Feld, Start-ups schossen aus dem Boden wie Pilze. Die Ziele sind überall und immer gleich: Die Spieler besser machen, die Klubs effizienter.

Einer der weltweit führenden Klubs in diesem Bereich ist die TSG 1899 Hoffenheim. In Zusammenarbeit mit Hauptsponsor und Software-Hersteller SAP haben die Sinsheimer die Digitalisierung des Fussballs massgeblich geprägt. Gemeinsam mit dem Software-Giganten hat der Bundesliga-Verein eine App zur Verbesserung des Vereinsmanagements entwickelt. Das blieb auch in Basel nicht unbemerkt.

Unter der Leitung von Sportkoordinator Roland Heri hat der Verein den Sprung ins digitale Zeitalter längst in Angriff genommen und ist führend in der Schweiz. In Zusammenarbeit mit der Swisscom hat der Serienmeister eine App entwickelt, die das Vereinsmanagement auf ein neues Level hievt. Noch wird sie erst im Nachwuchsbereich eingesetzt, doch schon in den nächsten Wochen soll der Profi-Bereich integriert werden.

Der FCB hat die Nase vorn

Das neue Tool schlug ein wie eine Bombe. Roland Heri erinnert sich: «Im März 2016 starteten wir die Pilotphase. Eigentlich war geplant, dass wir bis zum Sommer testen. Doch schon nach zwei Wochen waren die involvierten Personen so überzeugt davon, dass wir den Test abbrachen und die App seither zum Alltag gehört.»

Was genau aber macht dieses Wunderding? Eigentlich ist es simpel: Alle Spieler-Daten werden zentral gesammelt, auf eigenen Rechnern archiviert. Namen, Adressen, Leistungsdaten, Verletzungsgeschichte – alles an einem Ort. Ein Administratorenteam verwaltet die Daten, entscheidet, wer welche Informationen erhält. So können die Spieler beispielsweise auf ihrem Smartphone sehen, welche Termine sie in den kommenden Tagen haben: Trainings, Physiotherapie, Autogrammstunde.