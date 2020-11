Gleichstellung und fertig mit Sexismus: Schweizer Sportlerinnen lancieren den Aufstand

Punkt 20.00 Uhr am Samstagabend wurde die Homepage aufgeschaltet: «Helvetia rennt! - Jetzt reden wir mit». Eine breite Bewegung von und für Frauen im Sport. Getragen von der Interessenvertretung alliance F, der Stimme für Gleichstellung von Frau und Mann in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Angelehnt an die Kampagnen «Helvetia ruft!» mit Forderungen an die Politik und «Helvetia rockt» mit Erwartungen an die Kultur.

Nun richtet sich die Stimme der Frauen also auch an den Schweizer Sport und prangert an erster Stelle die massive Untervertretung des weiblichen Geschlechts in den Entscheidungsgremien der Verbände an. Sie liefert dazu entwaffnende Zahlen. 42 Prozent der Schweizer Teilnehmenden an den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea waren Frauen, aber nur 16 Prozent der Trainer und Funktionäre. 36 Prozent der Mitglieder in Schweizer Sportvereinen sind weiblich, aber nur acht Prozent der Präsidien in den Verbänden.

Ständerätin Maya Graf will Fairness bei der Förderung

Es ist ein Zeichen der Zeit, dass Athletinnen lauter, mutiger, selbstbewusster werden. Topleistungen im Wettkampf zeigen sie schon immer. Support erhalten die Sportlerinnen von Ständerätin Maya Graf, der Co-Präsidentin von alliance F. Sie sagt, dass der Einsatz für Gleichstellung im Sport einem Marathon gleichkomme, «denn der Sport hat grossen Aufholbedarf. Und: