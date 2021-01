Gisin wieder auf dem Podest – Bassino gewinnt

(gav) Wie am Vortag treffen die Athletinnen auf eine perfekt präparierte und vereiste Piste. Beim zweiten Riesenslalom des Wochenendes im slowenischen Kranjska Gora braucht es wiederum eine kompromisslose Fahrt. Und auch am Sonntag kann Michelle Gisin (27) liefern.

Die Engelbergerin ist die erste Schweizerin seit Vreni Schneider, die in allen fünf Disziplinen aufs Podium fahren konnte. Gisin beweist, dass sie sich in einer beneidenswerten Form befindet. Nach Samstag doppelt die 27-Jährige nach. Auf die Tagessiegerin Marta Bassino (24) verliert Gisin 66 Hundertstel und landet auf dem zweiten Platz. Die Italienerin war bereits am Samstag die Schnellste.

«Es war ein sehr guter Lauf. Unten wurde ich ein bisschen müde. Das sind noch die Folgen vom gestrigen Rennen», so Gisin gegenüber «SRF».

Drei Schweizerinnen in den Top 8

Lara Gut-Behrami (29) zeigt ihre beste Vorstellung im Riesenslalom in diesem Winter. Ein bestechender Schlussabschnitt in Durchgang Nummer zwei führt zum 4. Platz. Die Tessinerin verbessert sich nach dem 1. Lauf um drei Ränge.

Wendy Holdener (27) kann den Ausfall vom Vortag vergessen machen. Dank einem tollen Mittelteil kann sie im 2. Lauf drei Plätze gutmachen und fährt auf den 8. Platz.

Auch für Simone Wild (27) gibts Punkte. Die vierte Schweizerin im 2. Lauf klassiert sich auf den 29. Platz.