Berdych und Cilic fehlt die Strahlkraft

Federer zeigte sich in blendender Verfassung und gab als einziger im Tableau Verbliebener noch keinen Satz ab. Mit Tomas Berdych und Marin Cilic sind nur zwei Spieler noch im Tableau, für die diese Phase eines Grand-Slam-Turniers kein Neuland darstellt.

Doch ihnen fehlt die Strahlkraft jener wegbrechenden Speerspitze der goldenen Generation des letzten Jahrzehnts. So verwunderte es nicht, dass Boris Becker sagte, was wohl viele dachten, aber nur der Eurosport-Experte auszusprechen wagte: «Wir brauchen dich jetzt, Roger, bleibe gesund, bleibe gesund! Irgendwie ist dieser 36-jährige Schweizer mit dem Namen Roger Federer verletzungsresistent.»

Gerade mit Blick auf das vorletzte Jahr, in dem Federer sechs Monate ausfiel, war das natürlich stark überzeichnet. Doch es war auch mehr der Hoffnung geschuldet, Federer möge dem Turnier, ja dem Sport, noch länger erhalten bleiben.

Trainer Lüthis Warnung

So verheissungsvoll die Ausgangslage scheint, sie birgt auch Tücken. Selten zuvor war die Zielgerade zu einem Grand-Slam-Titel so lange wie nun. Vergleichbar ist die Situation mit den US Open 2014. Damals wartete mit Kei Nishikori im Final ein Debütant auf Federer. Doch dieser unterlag dem entfesselt aufspielenden Marin Cilic im anderen Halbfinal in drei Sätzen.

Neben Cilic ist Federers nächster Gegner, Tomas Berdych, einer jener Spieler, die ihn bei Major-Turnieren schon besiegt haben. 2010 in Wimbledon und 2012 bei den US Open jeweils in den Viertelfinals.

Auch Federers Trainer Severin Lüthi warnt: «Es bringt nichts, zu sehr auf andere zu schauen. Wenn ein Mitfavorit ausscheidet, kannst du nicht ausflippen und Freude haben.» Wer das tue, laufe Gefahr, sich danach zu sehr unter Druck zu setzen. «Und das hilft niemandem.»