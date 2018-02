Es ist eine bittere Niederlage nach einem grossen, einem dramatischen Spiel. Aber verstecken ist jetzt nicht möglich. Eine Flucht auch nicht. «Face the music» sagen die Nordamerikaner. Der Weg nach dem Spiel zurück in die Kabine führt durch die «Mixed Zone». Vorbei an den wartenden Abgesandten der schreibenden und sendenden Medien.

Für eine Spielerin ist dieser Gang besonders bitter: für Lara Stalder. Die Luzernerin die «Swiss Ice Hockey Women of the Year» der letzten Saison. Nach vier Jahren in Nordamerika stürmt sie nun in Schweden. Eine charismatische Powerstürmerin. Für die Schweizerinnen ungefähr das, was Nino Niederreiter im Männerteam wäre. Sie personifiziert das dramatische Scheitern.

Vor vier Jahren haben die Schweizerinnen in Sotschi den Russinnen im Viertelfinale auf dem Weg zu Bronze eine bittere Niederlage beschert. Das sensationelle Spiel krönte Lara Stalder mit dem 2:0 ins leere Tor. Die Russinnen hatten das Spiel mit 41:25 Schüssen dominiert.

Jetzt, vier Jahre später, sind die Schweizerinnen spielerisch besser, dominanter als vor vier Jahren. Aber die Russinnen haben ihre Lektion gelernt. Sie mauern und kontern. Sie sind taktisch cleverer.