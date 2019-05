Es sind markante Worte, die Stephan Rietiker am Montag vor den Medien wählt. Der GC-Präsident spricht am Tag nach dem Abstieg des Grasshopper Clubs über die «Schande von Luzern», als Chaoten aus dem Gästesektor über den Zaun geklettert sind und einen Spielabbruch provoziert haben. Er sagt: «Ich wollte verhindern, dass es 10 bis 15 Verletzte gibt, die mit einem Eisenrohr geschlagen werden und blutüberströmt liegen bleiben.» Er habe die Bilder noch im Kopf, al der FC Zürich vor drei Jahren abgestiegen ist. Damals stürmten Chaoten in die Katakomben des Zürcher Letzigrunds.

Rietiker verteidigt seinen Entscheid, mit den Chaoten zu verhandeln und ihnen die Trikots aller GC-Spieler zu übergeben: «Das war kein Kniefall. Ihr könnt mich als Weichei betiteln, aber ich habe unter Druck entschieden, dass wir die geforderten Trikots abliefern.» Er sei deeskalierend vorgegangen und habe Schlimmeres verhindert.