Dann seien Sie doch mal ehrlich: Der FC Basel und der FC Sion treffen im Cupfinal aufeinander. Wem helfen Sie?

Ich versuche das jetzt mal so zu erklären, dass alle verstehen, wie ich funktioniere. Ich bin Walliser, habe meine Wurzeln sowie meine Familie dort. Ich habe als Bub erlebt, was Cupfinals für das Wallis und den FC Sion bedeuten, habe drei Mal einen Cupfinal gespielt und ihn drei Mal gewonnen. Ich kenne also diese Emotionen. Andererseits bin ich seit vier Jahren hier in Basel. Ich bin ein absoluter Fussball-Basler, arbeite hier in diesem Verein, kenne alle Leute aus der Jugend und der ersten Mannschaft und werde letztere in ein paar Wochen selber trainieren. Daher bitte ich darum, hier den Joker nehmen zu können.

Fühlen Sie sich auch abseits des Fussballs wohl in Basel?

Ja, sehr. Mir gefällt es hier sehr gut. Ich wohne im Gundeli – zwar alleine, weil meine Freundin in Los Angeles lebt – aber ich fühle mich hier in Basel sehr wohl.

Aufgezeichnet: Céline Feller