Die Verletzung am linken Fuss zog sich Miralem Sulejmani letzten Samstag in der Partie gegen Thun zu. Der 30-Jährige war beim 3:2-Erfolg des Schweizer Meisters einer der wichtigsten Spieler. Sulejmani erzielte den 1:1-Ausgleich und gab in der Nachspielzeit die Vorlage für Guillaume Hoaraus Kopfballtor.