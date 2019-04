Der 24-jährige Torhüter, beim Bundesligisten hinter dem Ungarn Peter Gulasci die Nummer 2, erlitt im Training eine Innenbandverletzung im rechten Knie. Befürchtet wird ein vorzeitiges Saisonende. In diesem Falle würde Mvogo das Finalturnier mit der Nationalmannschaft in der Nations League in Portugal verpassen (5. bis 9. Juni).