Die Auslosung des so genannten "Ligawegs" in Nyon trug den Bernern den nach Papierform schwerstmöglichen Gegner ein. Dynamo Kiew, der Klub mit dem höchsten Koeffizienten der fünf möglichen YB-Konkurrenten, beendete die letzte Saison hinter Schachtar Donezk im 2. Rang der ukrainischen Meisterschaft. Mit 15 Titeln ist Dynamo noch immer der erfolgreichste Verein des Landes.

Nice mit dem Schweizer Trainer Lucien Favre bekommt es auf dem Ligaweg in die Champions League mit Europa-League-Finalist Ajax Amsterdam zu tun. Die Hinspiele finden am 25./26. Juli, die Rückspiele am 1./2. August statt.